Мінінформполітики ліквідувало телеканал іномовлення "УТР"

Міністерство інформаційної політики повідомило про ліквідацію українського державного каналу іномовлення «УТР» (телерадіокомпанія «Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення»), на базі якого було створено державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України».

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Про це йдеться в указі Мінінформполітики №51 від 26 грудня 2016 року, опублікованому в газеті «Голос України» 5 січня.

«Державна телерадіокомпанія «Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення» припиняє свою діяльність шляхом ліквідації. Виходячи з цього, встановлюємо термін для заявлення вимог кредиторами протягом двох місяців з дня публікації повідомлення», - зазначає видання.

Як повідомляв УНІАН, 28 грудня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав закон про систему іномовлення України, який був прийнятий Верховною Радою 8 грудня. Цей закон визначив, що систему державного іномовлення України становитимуть державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України», створене в жовтні 2015 року, і Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ».

У рамках «Мультимедійної платформи іномовлення» у вересні 2015 року замість державного каналу іномовлення «УТР» стартував телеканал UATV, який мовить із трьох супутників: Amos 3, Azerspace 1, Galaxy 19 і має власний канал в YouTube. Станом на сьогодні канал іномовлення UATV транслюється в кабельних мережах Молдови, Естонії, Азербайджану, Польщі, Данії, Ізраїлю, Грузії, Латвії.

З метою швидкого запуску телеканалу по всьому світу голова Мінінформполітики Юрій Стець у жовтні-грудні 2015 року представив «Мультимедійну платформу іномовлення України» послам Канади, Австралії, Єгипту, Туреччини, Кіпру, Ізраїлю, Греції, Болгарії та деяких інших країн, а також керівництва Світового конгресу українців.