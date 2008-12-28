Розпочався масовий пошук майстерень і балонів по підвалах

У Полтавській області фахівці перевіряють підвали будинків з метою виявлення можливих місць зберігання кисневих і газових балонів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Полтавської облдержадміністрації.

«Для запобігання аваріям, подібним в Євпаторії, в обласному центрі оглянуть кожен підвал багатоповерхівок. Зараз створюється відповідна комісія для обстеження всіх підвалів Полтави», - сказав заступник міської голови Полтави Анатолій БИСТРАЙ.

У свою чергу, керівник Управління з питань надзвичайних ситуацій міськвиконкому Кременчука Юрій ПАСТУХ повідомив УНІАН, що «Управління МНС Кременчуцького міського виконавчого комітету ініціює перевірку підвалів житлових будинків міста з метою виявити можливі місця зберігання кисневих і газових балонів. Також під час перевірки планується переглянути ліцензії організацій, які використовують таке устаткування».

За його інформацією, таку ж перевірку проводять фахівці ВАТ "Кременчукгаз", які вчора в підвалі будинку на вулиці Гагаріна, 15/8 виявили балон з киснем і карбід, який належав місцевому ЖЕКу.

"Все устаткування конфісковане. Чому воно було в підвалі житлового будинку, зараз розбираються", - повідомив Ю.ПАСТУХ.

Сьогодні, 27 грудня, уряд схвалив розпорядження щодо ліквідації наслідків вибуху будинку в Євпаторії та уникнення подібних трагедій в майбутньому. Розпорядженням, зокрема, передбачено проведення перевірки підвальних і цокольних приміщень житлових будинків, а також будівель навчальних закладів і закладів культури на наявність в них небезпечного виробництва або на зберігання небезпечних речовин.