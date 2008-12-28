У Києві працівники автомийки вкрали BMW клієнта

11:47, 28 грудня 2008
Суспільство
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Не помили, а змилися

Сьогодні вранці у Києві було затримано двох працівників автомийки (1990 і 1991 р.н.), які вкрали автомобіль BMW-520.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в м. Києві, автомобіль клієнт залишив для обслуговування в сервісному пункті.

Молодики вкрали автомобіль, скориставшись наявністю в ньому ключів.

Транспортний засіб повернуто власнику.

 

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