У Києві працівники автомийки вкрали BMW клієнта
11:47, 28 грудня 2008Суспільство
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Не помили, а змилися
Сьогодні вранці у Києві було затримано двох працівників автомийки (1990 і 1991 р.н.), які вкрали автомобіль BMW-520.
Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в м. Києві, автомобіль клієнт залишив для обслуговування в сервісному пункті.
Молодики вкрали автомобіль, скориставшись наявністю в ньому ключів.
Транспортний засіб повернуто власнику.
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