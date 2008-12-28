Причиною вибуху в Євпаторії стала розгерметизація балонів - експерти

Причиною вибуху в житловому будинку в Євпаторії стала розгерметизація одного із газових балонів, які зберігались у підвальному приміщенні і вміст якого вступив у реакцію із паливно-мастильними матеріалами, що знаходились поруч, заявляють експерти.

Про це повідомляє телеканал "1+1" із посиланням на слідчу комісію, яка розслідує причини та обставини трагедії.

Як повідомляв УНІАН, вибух у п`ятиповерховому будинку по вулиці Некрасова в Євпаторії стався 24 грудня о 21.45. Зруйновано перший і другий під`їзди будинку. Внаслідок трагедії 27 осіб загинуло, 21 врятовано.