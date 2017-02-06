В Одесі СБУ зобов'язали розслідувати справу бойовика-сепаратиста, який отримав від міськради пільги на ведення бізнесу

Як передає кореспондент УНІАН, це випливає з ухвали суду, прийнятої минулого тижня.

У ній йдеться, що громадянин Олег Симашко звернувся до слідчого судді із скаргою на бездіяльність уповноважених осіб управління СБУ в Одеській області, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР).

У своїй скарзі він зазначив, що 26 грудня 2016 року звернувся до обласного управління СБУ із заявою про кримінальний злочин, скоєний посадовими і службовими особами Одеської міської ради, КП «Одестранспарксервіс», юридичними особами приватного права, фізичними особами - підприємцями та ін. Злочин класифікується за ст. 258-2 (публічні заклики до вчинення терористичного акту) Кримінального кодексу України.

«Однак всупереч вимогам ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України відомості про скоєне правопорушення до ЄРДР внесено не було. Слідчий УСБУ в Одеській області на судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду скарги сповіщений, причину неявки до суду не вказав», - сказано в документі. У зв'язку з цим скаргу було розглянуто без слідчого.

Розглянувши скаргу та заслухавши думку заявника, суд вирішив її задовольнити.

«Скаргу на бездіяльність слідчого, що полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, задовольнити. Зобов'язати уповноважених осіб УСБУ в Одеській області внести відомості про злочин, викладені в його заяві», - йдеться в документі. Ухвала оскарженню не підлягає.

Сам Симашко пояснив, що його заява до УСБУ стосується надання міськрадою пільг функціонуючій у місті низці автостоянок. Останні, за його відомостями, належать соратнику Ігоря Маркова (лідер партії «Родіна», який перебуває зараз у РФ) Вадиму Савенку, який воює в складі терористичних формувань проти України.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня 2016 року в прокуратурі Одеської області заявили, що до суду направлено обвинувальний акт стосовно громадянина, підозрюваного в участі в терористичній організації, керівництві терористичною групою та сприянні її діяльності. Йдеться про колишнього депутата Одеської обласної ради Вадима Савенка - бойовика на прізвисько «Сват», який воює на боці сепаратистів у зоні АТО.

Раніше Одеська обласна організація ВО «Свобода» заявила про надання пільг Одеською міськрадою на ведення бізнесу фірмі «Свата».

Повідомлялося, що, згідно з додатком до рішення міськради №5671-VI, прийнятого наприкінці 2015 року, оператор паркування на вулиці Космонавта Комарова, 4а має право на 90% пільги. У «Свободі» заявили, що компанією-оператором стоянки є охоронне агентство «Група Вимпел», засновником якого є Савенко.

31 серпня 2014 року з керованих ракетних установок з району населеного пункту Безіменне було завдано удару по Маріупольському загону морської охорони в складі катерів «Гриф» і «Калкан», які патрулювали на відстані 3 милі від берега. На катері «Гриф» виникла пожежа, після чого він затонув. 8 моряків було врятовано, 7 з них отримали поранення і опіки, двоє людей зникли безвісти.

На початку вересня 2014 року тодішній голова Одеської обласної ради Олексій Гончаренко заявив, що за обстріл катерів в Азовському морі відповідальність на себе взяв Савенко.