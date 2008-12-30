На Закарпатті у житловому будинку вибухнув газ

У селі Оклі Гедь Виноградівського району Закарпатської області у житловому будинку стався вибух газу. Госпіталізовано 7 осіб.

Як повідомив кореспонденту УНІАН помічник начальника головного управління МНС в Закарпатській області Ярослав БАБ’ЯК, о 13.25 до оперативно-координаційного центру ГУ МНС України в Закарпатській області надійшло повідомлення про вибух газу в житловому будинку, на першому поверсі якого власники планували відкрити кафе.

Внаслідок вибуху газу до Виноградівської районної клінічної лікарні госпіталізували сімох жінок, у тому числі власницю будинку, усі від 1967 до 1987 року народження.

П’ятеро постраждалих перебувають у реанімаційному відділенні з опіками І-ІV ступеня важкості, ще двоє - у травматологічному відділенні.

«Стан однієї з постраждалих жінок визначають як вкрай важкий. Це постраждала 1975 р.н., вона також перебуває в реанімаційному відділенні, в неї діагностують 80-90 відсотків опіків тіла ІІІ-ІV, опіки дихальних шляхів ІІ-ІІІ ступеню, опіковий шок ІІІ ступеня», - повідомив Я.БАБ’ЯК.

За попередніми висновками, причиною вибуху є те, що гнучкий газопровід не був під’єднаний або погано під’єднаний до газової плити, внаслідок чого газ потрапляв у приміщення і вибухнув від іскри.