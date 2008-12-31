«Укрзалізниця» готова й надалі призначати додаткові поїзди для перевезення пасажирів під час зимових відпусток і канікул, якщо надходитимуть заявки.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

За інформацією відомства, поїзди формуватимуться в затребуваних напрямах згідно із завчасно поданими заявками.

Станом на 30 грудня українські залізниці призначили 52 додаткові поїзди. 22 з них курсуватимуть у західному напрямку: до Львова – 7, до Чернівців, Івано-Франківська, Ворохти – 6, в напрямі Ужгороду, Чопа, Мукачевого – 9.

Із столиці України в західному напрямку призначені 13 додаткових поїздів: до Львова – 2, до Івано-Франківська, Чернівців, Ворохти – 5, до Ужгороду, Мукачевого, Чопа – 6. Крім того, у південному напрямку з Києва призначені 4 додаткові поїзди, у напрямку Донецька – 7 поїздів.

“Укрзалізниця” нагадує, що, окрім додаткових поїздів, у західному напрямку з Києва курсуватиме 31 поїзд за графіком (цілорічний).

Також 41 додатковий поїзд (з них 9 транзитних) призначили «Російські залізниці».