На Полтавщину повернулися близько 20 тисяч остарбайтерів

У Полтавську область повернулися близько 20 тис. трудових мігрантів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора увечері на прес-конференції заявив голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій АСАДЧЕВ.

"Наші остарбайтери вже повернулися. Ми оцінюємо їхню кількість у 20 тис. осіб. Це люди, які працювали в будівництві здебільшого в Росії. Там теж сьогодні питання будівництв є проблемним. Криза всіх зачепила», - зазначив голова ОДА.

На його думку, «ці люди перезимують, оскільки поки що в них є гроші, а навесні будуть щось думати». «Якщо влада не дасть їм робочих місць, то можуть знову виїхати або стануть безробітними. Що буде – поки що не зрозуміло. Я не знаю, як це центральна влада відстежує і реагуватиме на приплив остарбайтерів, але поки що реакції не бачив", - сказав В.АСАДЧЕВ.

За його словами, у Полтавській області налічується 446 тис. робочих місць і до 38 тис. безробітних. 40 тис. жителів області працюють у режимі неповного робочого дня.