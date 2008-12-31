Нафтогаз: Ми, звісно, нічого більше сьогодні не платитимем
17:22, 31 грудня 2008Суспільство
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По штрафи - в арбітраж
"Нафтогаз України" не платитиме штрафи по боргах "Газпрому" до рішення арбітражного суду, повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на представника компанії.
"Ми, звісно, нічого більше сьогодні не платитимем. Питання з штрафами має вирішуватися після арбітражу", - цитує представника "Нафтогазу" Валентина Землянського РІА "Новости".
Раніше прес-секретар швейцарського посередника RosUkrEnergo повідомив, що "Нафтогаз" завершив переказ 1,5 мільярда доларів в рахунок заборгованості, але залишився винен ще 600 мільйонів з урахуванням штрафних санкцій і пені.
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