МЗС: поки немає нового контракту, мають діяти параметри 2008 року

Україна гарантує безперебійність транзиту газу до країн Європи і пропонує російській стороні залучити до газових переговорів Євросоюз. Про це йдеться в ноті МЗС України, яку міністерство передало тимчасовому повіреному у справах РФ в Україні Всеволоду Лоскутову.

"Українська сторона, ставлячи за мету забезпечити прозорість і врахування інтересів експортерів, споживачів і транзитерів газу, пропонує невідкладно залучити до переговорного процесу представників Європейського Союзу. Українська сторона сподівається на позитивну реакцію щодо викладених пропозицій і чекає офіційної відповіді російської сторони", - ідеться в ноті, яку наводить РІА "Новости" .

При цьому відомство зазначає, що українська сторона 30 грудня 2008 року повністю розрахувалася з постачальником природного газу, одержаного Україною в 2008 році.

"Підтверджуючи необхідність виконання в повному обсязі своїх зобов`язань за двосторонніми договорами про розрахунки за поставлений природний газ і гарантуючи безперебійний його транзит європейським споживачам, українська сторона закликає російську сторону вжити додаткових заходів для результативного завершення переговорів і підписання взаємовигідного контракту в січні 2009 року і до моменту укладення контракту дотримуватися взаємних зобов`язань щодо об`ємів транзиту і постачань газу за чинними в 2008 році технічними і ціновими параметрами", - зазначається в документі.

Корекцію розрахунків за взаємними зобов`язаннями українська сторона пропонує здійснити відповідно до цін на природний газ і його транзит, які будуть зафіксовані у зазначеному контракті, відзначає МЗС.