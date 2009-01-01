АМК оштрафував два молокозаводи

Тернопільське обласне відділення Антимонопольного комітету України оштрафувало ЗАТ “Молоко” на 15 тис. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласного відділення АМКУ, це підприємство встановлювало необґрунтовано занижені ціни на закупівлю молока у населення в селі Млинівцях Кременецького району.

За аналогічне порушення застосовано санкції і до ДП “Старокостянтинівський молочний завод”, яке оштрафовано на 4,8 тис. грн.