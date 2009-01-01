АМК оштрафував два молокозаводи
11:12, 01 січня 2009Суспільство
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За заниження закупівельних цін
Тернопільське обласне відділення Антимонопольного комітету України оштрафувало ЗАТ “Молоко” на 15 тис. грн.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласного відділення АМКУ, це підприємство встановлювало необґрунтовано занижені ціни на закупівлю молока у населення в селі Млинівцях Кременецького району.
За аналогічне порушення застосовано санкції і до ДП “Старокостянтинівський молочний завод”, яке оштрафовано на 4,8 тис. грн.
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