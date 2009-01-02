На Івано-Франківщині пройшло віче до 100-річчя від народження Бандери

В Івано-Франківській області відзначили 100-річчя від дня народження провідника Організації українських націоналістів Степана Бандери.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у селі Старий Угринів Калуського району відбулися панахида та урочисте віче, на яке прибули ветерани Української повстанської армії, народні депутати України, керівники області, районів та міст Прикарпаття, делегації з Рівного, Луцька, Львова та інших регіонів, лідери партій та громадських організацій.

Онук провідника ОУН Степан БАНДЕРА від імені родини, яка «розкидана по цілому світу», подякував усім, хто доклав зусиль до цього свята. Свого діда назвав «символом української нації».

На віче виступили голова Івано-Франківської облдержадміністрації Микола ПАЛІЙЧУК, голова всеукраїнського Братства ОУН-УПА Михайло ЗЕЛЕНЧУК, заступник глави Секретаріату Президента України Андрій КИСЛИНСЬКИЙ, народний депутат Роман ТКАЧ, лідер ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК та інші.

Учасники віча поклали вінки та квіти до пам’ятника С.Бандери та оглянули відбудовану коштом обласного бюджету хату родини Бандери, де народився майбутній провідник ОУН. У відреставрованому приміщенні Меморіального музею Степана Бандери відбулося погашення ювілейної поштової марки.

Сьогодні ж в Івано-Франківську на Європейській площі відкрили пам’ятник Степану Бандері і Меморіальний комплекс учасникам визвольних змагань.