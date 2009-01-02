У Донецьку в 2008 році народилося рівно на тисячу дітей більше, ніж у 2007 році.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької міськради з посиланням на міське управління охорони здоров`я, за 2008 рік народилося 9777 малюків (5003 хлопчика і 4772 дівчинки), що рівно на тисячу більше кількості новонароджених у 2007 році – тоді народилося 8777 малюків (4512 хлопчиків і 4265 дівчаток).