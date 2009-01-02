Газпром просто приречений домовлятися з Нафтогазом?

Позиція України у газовому конфлікті є більш зваженою і витриманою, в той час, як Росія застосовує останній аргумент – відключення газу. Про це в коментарі УНІАН заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Саприкін.

Експерт вважає, що Україна буде і надалі транспортувати газ, який йде в Європу, незважаючи на складну ситуацію. В свою чергу, це має посприяти прихильному ставленню до України з боку більшості держав ЄС.

«Країни ЄС не будуть напряму втручатися в конфлікт, - зазначає Саприкін. - Як і раніше будуть лунати заяви, що обидві сторони спору, Україна та Росія, повинні шляхом компромісів знайти рішення. Традиційно є кілька країн ЄС, які майже завжди підтримують Росію. Але все ж таки більшість європейських держав, можливо і мовчазно, але все ж таки підтримуватимуть Україну».

Директор енергетичних програм Центру Разумкова впевнений, що Україна та Росія приречені домовитись, тому що «такі газові війни не можуть тривати довго, оскільки несуть економічні проблеми, насамперед для Росії, і для ЄС».

«Дуже складно технічно досить довго зменшувати подачу газу в Україну, - підкреслює Володимир Саприкін. - Можна, звісно ж, збільшити обсяги транзиту газу через Білорусь, але це не вирішує питання. Якщо конфлікт буде затягуватися, росіянам доведеться глушити свердловини, оскільки їхні сховища фактично повні. Це буде відчутним ударом по російській економіці».