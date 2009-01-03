У Керченській протоці сів на мілину суховантаж

У Керченській протоці в районі порту "Кавказ" (Краснодарський край) сів на мілину суховантаж "Карделія" під прапором Камбоджі, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на радіостанцію "Маяк".

Сухогруз з вантажем зерна виходив з Єйська (РФ) до Поті (Грузія) під проводкою криголама "Крутов".

Після отримання пробоїни екіпаж поставив судно на мілину в районі чорноморського порту "Кавказ" і наразі усуває пробоїну своїми силами. На кораблі 12 осіб - сім громадян Азербайджану і п`ятеро Грузії.

Працівник порту повідомив РІА "Новости", що капітан порту вже прибув, і найближчим часом буде зібрано раду для вирішення питання, "що робити далі з теплоходом".