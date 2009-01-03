За добу сталося 342 ДТП

Поблизу Дніпропетровська, на автошляху Дніпропетровськ-Полтава сталося зіткнення двох легкових автомобілів, у результаті якого загинуло троє осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, ще двоє осіб, із них дитина 1998 року народження, з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовані.

На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.

Правоохоронними органами проводиться розслідування.

Всього за добу на території країни зареєстровано 342 дорожньо-транспортні пригоди, в яких загинули 12 і травмовано 47 осіб.