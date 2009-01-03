За добу сталося 342 ДТП
10:42, 03 січня 2009Суспільство
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Троє людей загинули поблизу Дніпропетровська
Поблизу Дніпропетровська, на автошляху Дніпропетровськ-Полтава сталося зіткнення двох легкових автомобілів, у результаті якого загинуло троє осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, ще двоє осіб, із них дитина 1998 року народження, з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовані.
На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.
Правоохоронними органами проводиться розслідування.
Всього за добу на території країни зареєстровано 342 дорожньо-транспортні пригоди, в яких загинули 12 і травмовано 47 осіб.
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