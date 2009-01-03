Нафтогаз закликає Газпром припинити інсинуації

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» вкотре наголошує, що розрахувалась за поставлений у 2008 році природний газ, і закликає ВАТ «Газпром» припинити інсинуації з цього приводу.

Про це йдеться у заяві прес-центрі НАК «Нафтогаз України», текст якої переданий УНІАН.

«Нафтогаз» вимагає від представників «Газпрому» припинити «маніпулювання з приводу розрахунків компанії за спожитий в 2008 році газ», сказано у документі.

Компанія офіційно заявляє, що на 100% розрахувалась з компанією «РосУкрЕнерго АГ» за весь газ, спожитий в 2008 році. ("РосУкрЕнерго АГ" була посередником у схемі поставок газу до України в 2008 році – УНІАН).

Так, протягом 2008 року Україною було отримано 47 964 100,604 кубічних метрів газу, за які компанії «РосУкрЕнерго АГ» було перераховано 8 609 556 058,42 дол. США.

30 грудня єдиним платежем на рахунок компанії «РосУкрЕнерго АГ» в сумі 1 522 800 000 дол. США було повністю фінансово закрите фактичне споживання імпортованого газу в листопаді-грудні 2008 року. В той же час компанія «РосУкрЕнерго АГ» винна НАК «Нафтогаз України» близько 40 млн. дол. США за транспортні послуги.

«Нафтогаз» наголошує, що питання отримання ВАТ «Газпром» коштів від компанії «РосУкрЕнерго АГ» є суто відносинами між ВАТ «Газпром» та афільованою з нею компанією «РосУкрЕнерго АГ». НАК «Нафтогаз України» жодного відношення до цих розрахунків не має.

Крім того, у заяві підкреслюється, що НАК у своєму фінансовому обліку не має жодних фінансових зобов`язань за 2008 рік ні перед компанією «РосУкрЕнерго АГ», ні перед ВАТ «Газпром».

«Нафтогаз України» вкотре закликає російських партнерів завершити інформаційні інсинуації та виконати свої зобов`язання щодо переходу на прямі відносини з компанією та укласти довгострокові договори про поставки та транзит російського газу.