Четверо постраждалих гірників перебувають у реанімації

Усі 8 гірників, які постраждали сьогодні від спалаху метану на шахті ім. Дзержинського (ДП «Дзержинськвугілля») перебувають на лікуванні в Донецьку в опіковому центрі Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. В.Гусака, 4 з них – у реанімації.

Як повідомили УНІАН в опіковому центрі інституту, у чотирьох гірників стан украй важкий, у інших чотирьох стан здоров`я оцінюється як важкий.

Всі постраждалі одержали опіки поверхні тіла (до 50%) 2-3 ступенів, опіки верхніх дихальних шляхів і опіковий шок.

Спочатку після аварії гірники були доставлені в центральну міську лікарню Дзержинська, а потім транспортовані до Донецька, в опіковий центр Інституту невідкладної і відновної хірургії.

У Донецьку створено комісію з розслідування причин аварії на шахті ім. Дзержинського. Комісію очолив виконуючий обов`язки начальника Донецького гірського округу теруправління Держгірпромнагляду В’ячеслав КОРОЛЬ. Створено також експертну комісію, до складу якої увійшли провідні фахівці галузевих інститутів.

Наразі ведення гірських робіт в шахті заборонено.

Як повідомляв УНІАН, спалах метану на шахті ім. Дзержинського стався сьогодні о 5.45 в тупиковій частині західного польового штреку на горизонті 1146 м. В результаті цієї аварії важко травмовано 8 гірників.