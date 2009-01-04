Французи планують скоротити свої витрати (опитування)

Дві третини французів планують скоротити свої видатки у 2009 році.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування, проведеного групою Ifop, оприлюднені сьогодні у французькій «Недільній газеті».

Згідно з результатами опитування, 69% респондентів планують скоротити видатки в 2009 році на утримання домогосподарства, і лише 31% не передбачають перегляду своїх витрат.

Серед товарів та послуг, витрати на які можуть бути зменшені, перші місця посідають високотехнологічна продукція (комп’ютери, плазмові екрани тощо), видатки на які планують скоротити 52% респондентів, відвідування ресторанів – 48%, подорожі - 44%.

Водночас, найменше французи економитимуть на харчуванні (19% заявили про можливість зменшення видатків на харчування), телефоному зв’язку (34%) та одягу (37%).

Опитування було проведено 4-5 грудня 2008 року. У ході дослідження було опитано 1010 французів у віці старше 18 років.