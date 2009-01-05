Україна може втратити цілу низку стратегічних підприємств

Україна через внутрішні політичні суперечки може втратити контроль над власною газотранспортною системою та низкою стратегічних державних підприємств, які за газові борги можуть перейти під контроль нових власників.

Таку думку в інтерв’ю УНІАН висловила президент Фонду регіональних стратегічних досліджень (Москва) Марина ЛУЖИКОВА.

За її словами, контролювати українську ГТС хочуть не лише росіяни, а також підприємці зі США та Європейського союзу, які можуть домовитись між собою.

«Особливо насторожує сума боргу. Можливо, йдеться про транснаціональну змову, в основі якої лежить сценарій провокування політичного дефолту... А розмінною монетою стане ГТС», - сказала експерт.

«Більше того, мова може йти не тільки про передачу іноземним інвесторам національної ГТС, а про цілу низку стратегічних підприємств, які можуть бути передані іноземцям у рахунок погашення боргу та його обслуговування», - додала аналітик.

М.ЛУЖИКОВА зауважила, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО та прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО не намагаються спільно відстоювати українські інтереси в газовій суперечці з Росією, а намагаються заручитись підтримкою в РФ на наступних президентських виборах 2010 року.

«Замість того, щоб мати спільну позицію і грати на внутрішньоросійських протиріччях, вони укладають домовленості з воюючими сторонами не стільки з основного питання – газопостачання - скільки з питань підтримки на майбутніх президентських виборах», - зауважила експерт.

Вона висловила думку, що ситуація в Україні може стабілізуватись лише після нових президентських виборів.

«Серйозно про вирішення української проблеми можна буде говорити тільки після завершення президентської кампанії. А до того – і Україну, і Європу буде лихоманити», - сказала вона.

Експерт додала, що раніше представники США та РФ заявляли, що Україна самостійно не може підтримувати в нормальному робочому стані національну ГТС й пропонували передати її під управління міжнародним компаніям.

Як повідомляв УНІАН, російський «Газпром» вимагає від українського «Нафтогазу» погасити борг за поставлений газ.

30 грудня «Нафтогаз» погасив понад 1,5 млрд. доларів (які позичив у 2 державних українських банків) боргу й оскаржує в суді необхідність сплати понад 600 млн. доларів штрафних санкцій, нарахованих швейцарським трейдером RosUkrEnergo, що виступає посередником поставок газу до України.

«Газпром» неодноразово пропонував створити міжнародний газотранспортний консорціум для управління українською ГТС за участі Росії, Німеччини та України.