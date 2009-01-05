Вперше в Україні у дитсадку відкрили Музей армії

У місті Бердичеві Житомирської області вперше в Україні у дитячому садочку відкрили Музей армії.

Як повідомили УНІАН в управлінні освіти і науки Бердичівської міськради, цей музей відкрито в рамках створення у дошкільних навчальних закладах музейних кімнат - таких, як кімната меду, вишиванки, писанки, тощо.

«Ми стали ініціаторами відкриття у бердичівському дитсадку «Барвінок» Музею армії, покликаного змалечку виховувати у дітей повагу до Батьківщини та патріотизм», - зазначила заступник начальника управління Раїса ЧОРНОПЛЕЧА.

За її словами, також Музей армії має навчити дошкільнят цінувати професію військових.

Р.ЧОРНОПЛЕЧА повідомила, що основними експонатами музею є текст військової присяги, фотодокументи та військова форма.

При цьому вона зауважила, що експонати музею викликають у дітей значний інтерес, однак далеко не всі батьки схвально ставляться до відкриття цієї музейної кімнати.