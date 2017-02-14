ГПУ викрила рейдерів, які заволоділи майном підприємця на суму близько 1 мільярда гривень

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

Згідно з повідомленням, Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами створення злочинної групи для незаконного заволодіння корпоративними правами підприємств, майновими комплексами на території України за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 189 (вимагання) КК України.

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Сьогодні, 14 лютого, співробітниками Головного слідчого управління ГПУ та Національної поліції було проведено 27 обшуків на території Києва та Київської області. Під час обшуків виявлено та вилучено, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, документи, що можуть свідчити про вчинення злочинним угрупованням кримінальних правопорушень, а також припинено його незаконну діяльність.

Зокрема, поінформували у ГПУ, за результатами проведених зазначених слідчих (розшукових) дій встановлено, що двоє громадян України (один з яких колишній працівник МВС в АР Крим) спільно із службовими особами – державними реєстраторами, нотаріусами – та іншими особами, створили стійке об'єднання, організовану групу для незаконного заволодіння чужим майном - корпоративними правами, майновими комплексами підприємств.

«Зловмисники, у складі організованої злочинної групи, діючи відповідно до розроблених схем протиправної діяльності, пов'язаної із заволодінням чужим майном, використовуючи одного із власників підприємств, будучи достовірно обізнаними про майновий стан останнього, а також про перелік його підприємств, що здійснюють господарську діяльність пов’язану з обігом металобрухту і якими він фактично володіє та керує в Україні і за кордоном (Великобританія, Кіпр), рейдерським шляхом заволоділи його підприємствами, а також грошовими коштами, чим спричинили потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму близько 1 млрд грн», - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, проводиться комплекс невідкладних слідчих (процесуальних) та розшукових дій, спрямованих на встановлення усіх обставин скоєння вказаних кримінальних правопорушень та осіб, діями яких потерпілій особі завдано матеріальних збитків.