Рейс смерті: у Bellingcat дізналися нові деталі катастрофи MH17

Одну з доповідей Bellingcat в повному обсязі оприлюднить, однак іншу – не будуть взагалі, так як вона містить інформацію, яка може зашкодити слідству, пише ТСН.ua.

Згідно з повідомленням, засекречена доповідь передана безпосередньо Об'єднаній слідчій групі (Joint Investigation Team, - JIT), яка під керівництвом голландських фахівців займається розслідування аварії Boeing 747.

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Разом з тим, Bellingcat представив деякі деталі засекреченої доповіді. У ній, зокрема, описані військові підрозділи, машини та конкретні особи, які були задіяні у транспортуванні "Бука", яким був збитий літак, з Росії в Україну і назад.

У доповіді також вперше описані машини конвою і їхні водії, що супроводжували зенітно-ракетний комплекс. Серед них Bellingcat окремо виділила вантажівку з номером "4267 AH 50". Саме на ній перевозився "Бук" з порядковим номером "332", з якого і був збитий МН17.

У доповіді, під назвою "Встановлення особи "Похмурого", що буде оприлюднена незабаром, йдеться про генерал-майора, якого пов'язують з падінням MH17".

Так, у матеріалах з'явиться нова інформація про Сергія Миколайовича Дубинського, який, імовірно, і є "Похмурим". Росіянин з таким позивних раніше фігурував в перехоплених телефонних розмовах, оприлюднених СБУ. Саме він займався транспортуванням територією України "Бука", за допомогою якого 17 липня 2014 року і був збитий Boeing 747 з сотнями пасажирів на борту.

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили «Боїнг» компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Всі 298 осіб, що знаходилися на борту, загинули.

Переважна більшість з них - 194 пасажира - були громадянами Нідерландів. Літак впав в зоні, контрольованій бойовиками. Тіла загиблих перевезли в Нідерланди для експертиз. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.