Bellingcat про "Бук", з якого збили MH17: за відправку техніки на Донбас відповідальна верхівка армії РФ (відео)

Про це в інтерв'ю DW розповів засновник проекту розслідувань Bellingcat Еліот Хіггінс.

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"За відправку військової техніки в Україну відповідальне командування російських збройних сил. Складно назвати ім'я людини, яка віддала наказ. Але спільна слідча група має великий масив записів, і з них, можливо, стане зрозуміло, хто зробив запит на пускову установку, куди прохання скерували, хто дав цьому статися", - сказав він, відповідаючи на питання, хто наказав доправити до України "Бук", з якого збили MH17.

Довідка УНІАН. Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули 298 осіб, що перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук".

Спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом "Бук", ввезеним в Україну з Росії, з підконтрольної бойовикам території Донбасу. До складу міжнародної спільної слідчої групи входять представники п'яти країн – Нідерландів, Австралії, Малайзії, Бельгії та України.