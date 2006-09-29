“Батьки вбитих дітей Вінниччини” закликають не ховати вбивць

Громадська організація “Батьки вбитих дітей Вінниччини” звертаються до засобів масової інформації, правозахисних організацій та правоохоронних органів України з прохання допомогти в розслідуванні справ про вбивства дітей.

Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН президент організації, колишній професійний слідчий прокуратури Василь МАЛЯРЕНКО, сина якого було вбито у 2001 році, однак убивць досі не знайдено.

Він повідомив, що в організацію об’єдналися батьки дітей - віком від 6 до 30 років, убитих у період з 1999 до 2004 року. Батьки кажуть, що вони не можуть навіть назвати точної цифри вбитих, бо судмедекспертиза не завжди підтверджує факт вбивства. За їхніми даними, на Вінниччині близько 80 сімей, діти яких були жорстоко вбиті. Втратили дітей більше 35 родин лише з Вінниці. Усіх їх об’єднує те, що злочини досі не розкриті.

У такому стані справ учасники прес-конференції звинуватили правоохоронні органи, які, за їхніми словами, не вживають належних заходів для розкриття злочинів, більше того – часто покривають убивць. Зокрема, батьки наводили приклад, як міліція безпідставно звільнила на підписку підозрюваних у зґвалтуванні, після чого їх вже не затримували. А розслідування справи завмерло.

Як наголошували учасники прес-конференції, місцеві правоохоронні органи не лише не сприяють розслідуванню справи, а й ігнорують їхні звернення. “Наші скарги розглядались не об’єктивно, а просто формально”, - кажуть вони.

Родичі убитих вважають, що місцеві правоохоронці навмисне “прикривають” злочинців, бо ті платять їм хабарі, а дехто з них є родичем чи сином колишніх правоохоронців.

Батьки загиблих розповіли, що вони неодноразово зверталися до правоохоронних органів та влади, в тому числі до Генеральної прокуратури і Президента України, з проханням посприяти у розслідуванні кримінальних справ.

Як зазначається в зверненні до ЗМІ та правоохоронців, “не побачив наших сліз та нашого горя” “секретар Ради національної безпеки та оборони Петро ПОРОШЕНКО, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО та інші посадові особи. На особистому прийомі вони запевняли нас у підтримці та допомозі. Проте, пройшов час, але навіть повідомлень про розгляд наших скарг ми не отримали, не створена обіцяна ними комісія з перевірки наших скарг”. Більше того, йдеться в зверненні, “правоохоронцями м. Вінниці не лише не вжито жодних заходів щодо розслідування кримінальних справ та прийняття їх до розгляду в судах, а навпаки, ними створюються провокації та чиниться розправа над батьками вбитих дітей... Відповідальні працівники прокуратури області погрожують фізичною розправою за розголошення їх злочинної діяльності...”. Водночас, учасники прес-конференції не конкретизували, хто саме їм погрожує.

Як зазначали члени ГО “Батьки вбитих дітей Вінниччини”, зневірившись у тому, що місцеві правоохоронні органи розкриють справи про вбивства їхніх дітей, вони вирішили звернутися по допомогу до засобів масової інформації, правозахисних організацій та правоохоронних органів України з прохання допомогти в розслідуванні справ про вбивства дітей.

Громадська організація “Батьки вбитих дітей Вінниччини” створена 28 лютого 2005 року, офіційно зареєстрована 3 серпня 2006 року..