Білорусь має намір вибірково впускати людей з "паспортами Л/ДНР"

Про це заявили в МВС республіки у відповідь на запит ВВС, повідомляє Русская служба ВВС.

"ДНР" і "ЛНР" є невизнаними територіальними утвореннями, у зв'язку з чим документи, видані відповідними органами "ДНР" і "ЛНР", також є недійсними на території Республіки Білорусь", - йдеться у відповіді на запит за підписом голови управління інформацією МВС Білорусії Костянтина Шалькевича.

У той же час, відзначає Шалькевич, більшість людей, що приїжджають до Білорусі з такими "документами", підпадають під президентський указ від серпня 2014 року "Про перебування громадян України в Республіці Білорусь".

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Цей указ, як йдеться на сайті посольства Білорусії в Україні, був прийнятий у зв'язку із "стійкою тенденцією збільшення громадян України, які прибувають у Республіку Білорусь з Донецької та Луганської областей". Він звільняє переселенців від надання деяких документів, необхідних для влаштування в школу дітей і отримання допомоги, якщо ці документи не можуть бути надані з об'єктивних причин".

Таким чином, резюмує Шалькевич, при в'їзді до Білорусі з території Росії людей з "документами" псевдореспублік спочатку проводиться ідентифікація особи, а потім, "в індивідуальному порядку, у залежності від життєвої ситуації", приймається рішення про допуск на територію країни.

На початку тижня представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що правила в'їзду до Білорусі для людей з "документами" псевдореспублик не зміняться після офіційного визнання цих "документів" Росією. "Якщо ми таку людину зустрінемо у себе на кордоні, дану особу через кордон пропущено не буде, якщо у неї будуть відсутні документи, що дають право перетину держкордону Республіки Білорусь", - сказав Бичковський.

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Як повідомляв УНІАН, 18 лютого президент РФ Володимир Путін підписав указ про визнання в Росії «документів», «виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей, до політичного врегулювання ситуації в цих районах».

Президент України Петро Порошенко назвав це рішення черговим доказом російської окупації і порушенням міжнародного права.

У свою чергу в Кремлі заявили, що указ Путіна про визнання «паспортів» бойовиків «ДНР» і «ЛНР» є вирівнюванням ситуації «де-юре», яке не порушує Мінські угоди.