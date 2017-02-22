У Криму ще двох кримських татар примусово відправили до психлікарні

Про це на своїй сторінці у Facebook написала дружина Ісмаїлова, Фатма, як повідомляє КримЅОЅ.

"Сьогодні 22 лютого мого чоловіка Ісмаїлова Рустема і чоловіка Гузаль – Салединова Айдера поміщають у психіатричну лікарню за адресою вулиця Рози-Люксембург, Сімферополь. Ми розцінюємо ці дії з боку силовиків як застосування каральної медицини", – повідомила Фатма Ісмаїлова.

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Айдер Салединов і Рустем Ісмаїлов є фігурантам сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір".

12 жовтня 2016 року в Сімферополі російські силовики провели обшуки в будинках п'ятьох мусульман у кримськотатарських мікрорайонах Кам'янка та Строгоновка. За ґратами опинилися брати Узаір та Тимур Абдулаєви, Еміль Джемаденов, Рустем і Айдер Ісмаїлов Салединов.

12 січня цього року фігуранта бахчисарайського "справи Хізб ут-Тахрір" Зеври Абсеітова також помістили в психіатричну лікарню для проходження експертизи.