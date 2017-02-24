У Дніпрі вручили підозру кримінальному авторитету Тарану

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Віталій Купрій, який називає Таранова "ватажком тітушок". Депутат наголошує, що Таранова затримали за 350 статтею КК, яка передбачає до 5 років тюрьми.

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"Таран був одним із організаторів кривавого розгону Євромайдану в Дніпрі в кінці січня 2014 року. Сотні побитих активістів, десятки скалічених - це і його рук справа. Після перемоги Майдану я поставив собі за ціль посадити виродка в тюрьму. Але вийшло так, що його взяв під своє крило мій колишній товариш Борис Філатов. На цьому наша дружба і скінчилась", - пише Купрій.

"Ще в лихих 90-х Таран був засуджений за ритуальні вбивства людей з відрізанням голови, розбій і бандитизм. Після 13 років тюрьми він підкупив суд і отримав умовно-дострокове звільнення, але не покаявся. Він сколотив в місті Кам'янське банду і як вірний пес став на службу режиму Януковича. За напади на громадських активістів і опозиційних депутатів, організацію і відправлення тітушок на антимайдан влада дала йому заробляти баснословні бариші на могилах - ритуальному бізнесі. До того ж саме на цвинтарі було легко сховати труп або лякати свою жертву", - пише Купрій.

За словами депутата, впродовж 2011-2012 років банда Тарана на замовлення екс-мера Кам'янського Сафронова організувала два замахи і на його життя.

"Декілька переломів на своєму тілі я відчуваю і до сих пір", - зазначає Купрій.

"Я зроблю все, щоб такі як Таран були ізольовані від суспільства. Почнемо з 5 років, а після його ув'язнення, будуть додаткові сюрпризи. Дехто дасть свідчення щоб цей нелюдь з тюрьми більше не вийшов!", - пише народний депутат.