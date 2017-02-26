Рівень довіри українців до патрульної поліції впав на 20% - Аваков

Про це в інтерв'ю програмі ТСН.Тиждень сказав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Ми мали пік захоплення і обожнювання патрульною поліцією, яка в якийсь момент досягала 60% рівня довіри. Зараз це опустилося до тверезої повсякденності – 40%. Ми маємо деяке підвищення довіри в загальному в системі поліції, там близько 25%. Але це статистика", - уточнив Аваков.

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За словами міністра, "досвід європейських країн і взагалі розвинених нормальних демократій каже, що там, де поліція буде користуватися довірою більше 50%, тобто більшості населення, там ми будемо мати стійку правоохоронну систему. Я дуже розраховую, що таку систему ми будемо мати в найближчі три-п'ять років. Коли ці молоді хлопці, яких ми набрали зараз за конкурсами, почнуть займати керівні посади, коли наберуться досвіду, коли перестануть розбивати машини, над якими всі так потішаються. І ця ситуація стабілізується, коли ми стабілізуємо законодавство. Але це процес, крок за кроком".

Аваков переконує, що для реформи в структурі МВС ще потрібен час.

"У Міністерстві внутрішніх справ працює близько 300 тисяч осіб. Це – Національна гвардія, прикордонники, поліція, міграційна служба, сервісні центри, ДСНС та інші служби. Тобто для того, щоб розгорнути цю машину в принциповому характері, потрібен час, потрібна стратегія і тактика. І ми це робимо. Десь у нас виходить краще, десь не виходить. Але, вважаю, що ми маємо дуже непогану динаміку, якщо взяти за три роки", - говорить глава МВС.

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник голови Національної поліції Костянтин Бушуєв заявив, що вже влітку цього року в Україні запрацює дорожня патрульна поліція. За його словами, до функціональних обов’язків співробітників дорожньої поліції буде віднесено гарантування безпеки дорожнього руху. Остаточний етап формування дорожньої поліції має завершитись в грудні 2017 року.