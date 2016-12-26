В Україні дорожня патрульна поліція запрацює вже влітку – заступник голови Нацполіції

В Україні дорожня патрульна поліція запрацює вже влітку наступного року. Про це заявив заступник голови Національної поліції Костянтин Бушуєв, повідомляє прес-служба Нацполіції.

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«Остаточний етап формування дорожньої поліції має завершитись в грудні 2017 року», – зазначив Бушуєв.

За його словами, до функціональних обов’язків співробітників дорожньої поліції буде віднесено гарантування безпеки дорожнього руху.

«Зокрема, поліцейські широко застосовуватимуть норми адміністративного законодавства. Також, вони реагуватимуть на всі прояви кримінального характеру, які виявлятимуть на ділянці патрулювання», - пояснив заступник голови Нацполіції.

Бушуєв також нагадав, що в парламенті зареєстровано низку законодавчих змін, які мають дозволити поліції реалізувати проекти автоматичної фіксації правопорушень.

«Після прийняття цих законодавчих змін я вас переконую, що питання безпеки дорожнього руху буде реалізовано в більш якісній формі», – наголосив він.

Як повідомлялося, запуск дорожньої поліції планується у 2017 році. Кандидатів обиратимуть в два етапи. Для функціонування цього підрозділу планується задіяти 2600 співробітників, які забезпечуватимуть безпеку дорожнього руху на трасах міжнародного та національного значення.