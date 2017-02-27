В Одесі пройде 7-й Міжнародний фестиваль клоунів та мімів "Комедіада"

Про це під час прес-конференції в УНІАН повідомила продюсер Міжнародного фестивалю клоунів та мімів «Комедіада», директор театру «Маски-шоу» Наталя Делієва.

«Це і свято, і конкурс – два в одному. Цього року ми запросили дуже відомого та популярного клоуна у всьому світі – Лео Бассі з Іспанії. Якщо говорити мовою світу кіно, то це однаково, що на фестиваль приїхав би Роберт де Ніро. Бассі займає одне з перших місць найкращих клоунів світу. Символом фестивалю 2017 року ми обрали «Рибу клоуна», бо це красиво, цікаво та яскраво… До нас приїздять продюсери та організатори фестивалів зі всього світу зі своїми призами. Найкращий приз для актора – визнання та запрошення на міжнародні фестивалі до інших країн, пропозиції їхати на навчання, контракти на роботу», – розповіла Делієва.

Читайте такожФестиваль у столиці лимонів (фоторепортаж)

На цьогорічний фестиваль приїдуть клоуни з Іспанії, Бразилії, Угорщини, Ізраїлю, Польщі, Франції. Також приїдуть відомі артисти і продюсери з Японії, Австрії, Італії, Німеччини, Бельгії, Монако. А молоді виконавці та колективи з України та Європи боротимуться за Гран-прі та інші нагороди творчого конкурсу.

У свою чергу, арт-директор Міжнародного фестивалю клоунів і мімів «Комедіада» Володимир Крюков сказав: «Для мене цей фестиваль – маяк, який світить, і до якого всі пливуть та тягнуться. Ми на цьому фестивалі намагаємось показати щось нове, цікаве, що відбувається у світі клоунади та пантоміми… Ми на нашому фестивалі відшукуємо молоді таланти, нові ідеї, форми й те майбутнє, яке повинно бути в клоунаді. На цьому фестивалі ми намагаємось показати обличчя сучасної клоунади».

Він також зазначив, що в рамках фестивалю планується підписати меморандум про співпрацю між Україною та Японією.