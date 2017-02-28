У Сімферополі "Верховний суд" розгляне скарги кримських активістів - адвокат

Про це повідомив кримський адвокат Еміль Курбедінов на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні, 28 лютого, пройде у Верховному суді низка апеляційних скарг громадських активістів, які були заарештовані на 5 діб і вже відбули «покарання». Час - починаючи з 16 години», - написав Курбедінов.

За його словами, 28 лютого відбудеться розгляд апеляційної скарги Мустафаєва, якого заарештували на 11 діб.

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Як повідомляв УНІАН, 21 лютого в сімферопольському селищі Кам'янка окупанти провели обшук і заарештували Марлена Мустафаєва. Його звинувачують у демонстрації в соцмережах у липні 2014 року символіки, забороненої в Росії мусульманської організації «Хізб ут-Тахрір».

Одночасно із затриманням Мустафаєва поліція затримала 10 кримських татар, які знімали на телефони і вели стрім-трансляції події в Кам'янці. Всім їм було пред'явлено звинувачення в участі в несанкціонованому масовому заході і присуджено адміністративний арешт на 5 діб.

Міністерство закордонних справ України неодноразово висловлювало стурбованість переслідуванням громадян України в анексованому Криму, а також закликало Росію припинити тиск на місцевих жителів, звільнити всіх затриманих і ув'язнених за політичними мотивами.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій щодо РФ.