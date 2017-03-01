На Харківщині рятувальники приєдналися до всесвітнього флешмобу (відео)

Відеозапис віджимань рятувальники опублікували у Facebook.

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Пожежники віджалися 22 рази й передали естафету своїм колегам з ГУ ДСНС України у Луганській області.

Як відомо, флешмоб 22 Pushup Challenge був заснований у 2016 році в США і набув значної популярності в різних країнах світу, в тому числі в Україні. Він має на меті підтримати учасників бойових дій з посттравматичним синдромом, підтримку воїнів й загартування тіла.

Учасники флешмобу протягом 22 днів віджимаються від підлоги 22 рази перед відеокамерою і передають естафету далі.