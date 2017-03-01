На Харківщині рятувальники приєдналися до всесвітнього флешмобу (відео)
12:25, 01 березня 2017Суспільство
233 0
Співробітники ДСНС у Харківській області взяли участь у флешмобі #22PushUpChallenge.
Вони передали естафету рятувальникам Луганської області / Скріншот
Відеозапис віджимань рятувальники опублікували у Facebook.
Читайте також"З гордістю прийняла виклик": посол Британії віджималася в підтримку українських військових (відео)
Пожежники віджалися 22 рази й передали естафету своїм колегам з ГУ ДСНС України у Луганській області.
Як відомо, флешмоб 22 Pushup Challenge був заснований у 2016 році в США і набув значної популярності в різних країнах світу, в тому числі в Україні. Він має на меті підтримати учасників бойових дій з посттравматичним синдромом, підтримку воїнів й загартування тіла.
Учасники флешмобу протягом 22 днів віджимаються від підлоги 22 рази перед відеокамерою і передають естафету далі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter