Сім'ям загиблих на Львівщині шахтарів виділять по півмільйона гривень
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що кожній сім’ї загиблого сьогодні через вибух у шахті в Львівській області гірника буде виділено 500 тисяч гривень, а також від 150 до 200 тисяч гривень із соціальних фондів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні після завершення засідання комісії на шахті «Степова» на Львівщині. Також буде надана підтримка травмованим гірникам.
Гройсман поінформував, що на даний час є 19 постраждалих гірників, 4 з них доставлені до лікарні Львова, інші перебувають в Червоноградській міській лікарні.
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«Якщо буде необхідність доставити постраждалих у Київ, буде організовано літак. Якщо необхідність в консультації – надамо літак з Києва», - сказав прем’єр.
Як повідомляв УНІАН, на шахті №10 "Степова" об'єднання ДП "Львіввугілля" сьогодні стався вибух та обвал гірської породи. У ДСНС повідомили, що всіх гірників з шахти піднято на поверхню. Наразі відомо про загибель 8 людей.