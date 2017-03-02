На шахті "Степова" усіх гірників вивели на поверхню, дев'ять дуже тяжко травмовані (відео)

"За останньою інформацією з місця аварії на шахті "Степова" ДП "Львіввугілля" під час вибуху метану загинули 8 гірників і 9 дуже тяжко травмовані. Всі шахтарі вже виведені на поверхню", - повідомив він у Facebook.

На сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій підтвердили, що всіх гірників піднято на поверхню.

У той же час, раніше повідомлялося про 10 загиблих.

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Як повідомляв УНІАН, 2 березня у Львівській області в селі Глухів Сокальського району пролунав вибух на шахті № 10 "Степова" ВАТ "Львіввугілля". За даними ДСНС, вибух стався на шахті горизонті 550 м, в 119 конвеєрі в результаті вибуху сталося обвалення гірської породи. На шахті перебували 172 гірники, на аварійній ділянці 34 гірники, з яких 8 загинуло.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман скасував усі заплановані на сьогоднішній день зустрічі і терміново вилетів до Львівської області.