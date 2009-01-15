Тимошенко придумала, чим «насолити» ринковим спекулянтам

Уряд планує відновити в містах України роботу сільгоспринків, на яких сільські виробники продукції могли б безпосередньо реалізовувати свій товар споживачам.

Як передає кореспондент УНІАН, про те, що в уряді розробляється така програма, повідомила сьогодні на нараді з губернаторами і мерами обласних міст прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

“Сьогодні нам потрібно для селян, для фермерів, для дрібних і приватних виробників надати реальний ринок збуту. Ви знаєте, про що вони вам усі кажуть, – про те, що не можуть збути свою продукцію, про те, що в них молоко купують нижче собівартості, м`ясо – за викидними цінами, а потім продають втридорога”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона уточнила, що згідно з програмою, планується створення легких сільгоспринків. При цьому буде забезпечена система доставки сільгоспвиробників на ці ринки.

Вона уточнила, що буде налагоджене виробництво легких збірних конструкцій для таких ринків, і вони будуть розміщені в населених пунктах, “якомога густіше”.

Також Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, що виробникам надаватимуться і приміщення для зберігання продукції.

Прем`єр підкреслила, що на сьогодні в Україні практично не залишилося справжніх ринків з продажу сільгосппродукції, всі вони перетворилися практично на супермаркети.

Ю.ТИМОШЕНКО також зазначила, що створення таких ринків збільшить ринок збуту металопродукції і машинобудівних підприємств, які зможуть продавати автобуси для перевезення сільгоспвиробників на ринки.