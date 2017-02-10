Новий голова Нацполіції: Через розбалансованість дисципліни люди не дякують нам (відео)

"Ми не передбачаємо спаду злочинності на протязі 2017 року. Прогнозувати 2018 рік ще не можна. Якщо аналізувати січень поточного року, ми бачим загальні зміни загальнокримінальної злочинності. Насильницькі та майнові злочини мають невеличку зміну своєї географії. В якомусь регіоні поліція раніше оговталась від переатестації, і тої системи тестування, в якихось регіонах пізніше пройшли тестування. В якихось регіонах більше звільнилось працівників кримінальної поліції, чим працівників слідства. В майже всіх регіонах змінилась система охорони громадян на вулиці, надання правоохоронних послуг", - розповів Князєв в інтерв'ю ТСН.

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"Розбалансованість дисципліни призводить до того ефекту який є, що люди не кажуть нам "дякую". Проте, ми зараз проходимо дуже суттєве реформування, кардинальне. Якщо згадати перехід від радянської міліції до української, то це ж не в одну ніч у 1991 році відбулось. Аж у 1998 році цей процес повністю, із всім документообігом, перелаштувався. У нас зараз немає стільки часу для повної зміни наших постулатів", - стверджує новий голова Національної поліції.