"Море китів": миколаївський студент викрив куратора "групи смерті", зімітувавши самогубство

Так, 18-річний студент-програміст Іван Бондар кілька днів нібито виконував завдання куратора, пише ТСН.ua. Він малював рани на руках і ногах олівцем та фарбами, а фотозвіти кожного етапу відправляв керівнику групи. За три дні хлопець виконав усі 50 завдань. Останнім наказом було самогубство.

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Як зазначається, у процесі листування було з'ясовано IP-адресу куратора. Він виявився із Росії. Усю зібрану інформацію хлопці передали до кіберполіції, де її наразі перевіряють. У поліції заявили, що допомога таких людей значно підвищить ефективність боротьби із "Синіми китами".

Нагадаємо, раніше Департамент кіберполіції Національної поліції розповів, як уберегти дитину від самогубства через "групи смерті" у соцмережах.