В Одесі заарештовано учасника масових заворушень 2 травня 2014 року, який переховувався від слідства

В Одесі взято під варту активного учасника масових заворушень 2 травня 2014 року, який переховувався від слідства.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, 10 березня підозрюваному, який брав активну участь у подіях 2 травня 2014 року, судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зазначається, що підозрюваний переховувався від органів слідства більш як три роки.

«Крім того, суд погодився з доводами прокурора про неможливість визначення застави у зв'язку з тяжкістю злочину, що призвів до загибелі людей», - підкреслили в прес-службі.

У прокуратурі уточнили, що заарештований брав участь у заворушеннях на боці антимайдану.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждало близько 300. Більшість людей загинули під час пожежі в Будинку профспілок на Куликовому полі.

На даний час у Малинівському райсуді Одеси розглядаються епізоди провадження про масові заворушення, що мали місце в центрі міста. На лаві підсудних – 20 обвинувачених, з яких п'ятеро тримуються під вартою (у тому числі двоє росіян), у решти – інші запобіжні заходи.