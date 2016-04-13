В Одесі у суді щодо масових заворушень 2 травня 2014 року свідок упізнав п'ятьох учасників подій

Як передає кореспондент УНІАН, на засідання Малиновського районного суду, що розглядає вищеназвану справа, з'явився основний свідок обвинувачення – Олександр Посмиченко, який раніше відмовився від своїх свідчень. Останнє він пояснив сьогодні тим, що обвинувачуваний йому погрожував розправою.

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Він зазначив, що 2 травня під час заворушень у центрі міста бачив обвинувачених Сергія Долженкова (Капітан Какао), громадянина РФ Максима Сакауова, а також Владислава Романюка, Сергія Корчинського і росіянина Євгена Мефедова. За свідченням Посміченко, вони кидали в бік проукраїнських активістів пляшки із запальною сумішшю, підносили зазначені ємності, кидали каміння.

Інші троє - Владислав Романюк, Сергій Корчинський і росіянин Євген Мефедов, за свідченням Посмиченка, кидали в бік проукраїнських активістів пляшки із запальною сумішшю, підносили зазначені ємності, кидали каміння.

Крім того, за словами свідка, який також є підозрюваним у цій справі, він познайомився з Корчинським ще в лютому 2014 року в проросійському таборі – на Куликовому полі, приблизно відтоді також знайомий з Романюком.

Як визнав допитуваний, того дня він прибув у центр міста разом з групою «куликовців» приблизно о 15.10 на вимогу антимайданівця на прізвисько «Боцман», який був його «командиром мобільної групи».

Показання свідок дав щодо Долженкова, Мефедова і Сакауова, після чого послався на головний біль.

Наступне засідання суду заплановано на 21 квітня.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня на засідання Малиновського райсуду було подано клопотання свідка Посмиченка про те, що він дасть свідчення, але побоюється за своє життя. Адвокат свідка (Посмиченко також є обвинувачуваним, але матеріали щодо нього виділені в окреме провадження) заявив клопотання про допит у режимі відео-конференції. Однак колегія суддів відмовила і поставила вимогу, щоб свідок з'явився в суд особисто 13 квітня. У березні цей свідок відмовився давати свідчення в суді.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждало близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де було застрелено кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якому також загинули люди.

Наразі в Малиновському районному суді Одеси розглядається провадження, відкрите за фактом масових заворушень, що мали місце в центрі міста. Матеріали щодо пожежі в Будинку профспілок виділені в окреме провадження.