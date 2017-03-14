Окупанти відпустили затриманих на адмінмежі з Кримом правозахисників

Про це йдеться в повідомленні Crimean Human Rights Group у Facebook.

«Українські правозахисники, яких раніше затримали співробітники ФСБ на кордоні з Кримом, знаходяться на території українського пункту пропуску», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними голови Центру інформації про права людини Тетяни Печончик, 13 березня, співробітники ФСБ РФ затримали на адмінкордоні з окупованим Кримом двох представників Кримської правозахисної групи.

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«ФСБ затримала в нейтральній зоні на пункті пропуску Каланчак правозахисників, представників Кримської правозахисної групи Crimean Human Rights Group Ольгу Скрипник і Володимира Чекригіна», - повідомила вона.