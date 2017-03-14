Депутати закликають Порошенка визначити 29 серпня Днем вшанування пам’яті загиблих захисників

Як передає кореспондент УНІАН, про це Тетерук заявив з трибуни Верховної Ради. Поряд з ним перебували інші народні депутати - учасники АТО.

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Тетерук сказав: “Пропонуємо визначити цей день 29 серпня як день, коли українське військо зазнало найбільших втрат, але перед обличчям смерті жоден воїн не склав зброю і український прапор. Тоді не тільки ворогу, але усьому світові ми продемонстрували незламність української нації”.

Як відомо, в Україні 14 жовтня відзначають День захисника України.