Читачі УНІАН не визначилися однозначно, чи варто пускати представницю РФ Самойлову на Євробачення до Києва - опитування

Так, згідно з результатами опитування на сайті УНІАН, 44% читачів вважають, що представницю Росії Юлій Самойлову не слід пускати до України на "Євробачення-2017", зважаючи на її виступ в окупованому Криму у 2015 році. Адже правила для всіх мають бути однакові: хто підтримує окупантів – не може в'їжджати в Україну.

При цьому 30% опитаних відповіли, що все ж суто по-людськи для неї можна зробити виняток, адже у дівчини й так важка доля.

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Ще 26% респондентів переконані, що це свідома провокація з боку РФ, а тому Україна має пустити співачку в Україну, щоб не підігрувати російській стороні.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня 2017 року російський "Перший канал" повідомив, що РФ на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2017", який цього року проходитиме у Києві, представлятиме співачка Юлія Самойлова.

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Втім майже одразу користувачі соцмереж знайшли інформацію, нібито Самойлова виступала в окупованому Росією Криму у 2015 році. Пізніше цю інформацію підтвердили у Кремлі.

При цьому, як відомо, українські спецслужби зазвичай не пускають в Україну виконавців, які виступають з концертами на окупованих Росією українських територіях. Тож в СБУ вже пообіцяли перевірити представницю Росії Самойлову та ухвалити "виважене рішення".