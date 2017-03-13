Чи варто пускати представницю РФ Самойлову до України на "Євробачення-2017" попри її виступ в окупованому Криму? – опитування УНІАН

13:07, 13 березня 2017
Суспільство
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Щойно Росія назвала свого представника, який представлятиме країну на пісенному конкурсі "Євробачення" у Києві у травні 2017 року, розгорівся новий скандал.

Фото російський Перший канал

12 березня 2017 року російський "Перший канал" повідомив, що РФ на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2017", який цього року проходитиме у Києві, представлятиме співачка Юлія Самойлова.

Втім майже одразу користувачі соцмереж знайшли інформацію, нібито Самойлова виступала в окупованому Росією Криму у 2015 році. Пізніше цю інформацію підтвердили у Кремлі.

При цьому, як відомо, українські спецслужби зазвичай не пускають в Україні виконавців, які виступають з концертами на окупованих Росією українських територіях. Тож в СБУ вже пообіцяли перевірити представницю Росії Самойлову та прийняти "виважене рішення".

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Новина в сюжеті: Євробачення-2017 в Україні
Теги: #Євробачення-2017#опитування УНІАН#Самойлова