Чи варто пускати представницю РФ Самойлову до України на "Євробачення-2017" попри її виступ в окупованому Криму? – опитування УНІАН
13:07, 13 березня 2017Суспільство
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Щойно Росія назвала свого представника, який представлятиме країну на пісенному конкурсі "Євробачення" у Києві у травні 2017 року, розгорівся новий скандал.
Юлія Самойлова стала представницею Росії на Євробаченні-2017 / Фото російський Перший канал
12 березня 2017 року російський "Перший канал" повідомив, що РФ на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2017", який цього року проходитиме у Києві, представлятиме співачка Юлія Самойлова.
Втім майже одразу користувачі соцмереж знайшли інформацію, нібито Самойлова виступала в окупованому Росією Криму у 2015 році. Пізніше цю інформацію підтвердили у Кремлі.
При цьому, як відомо, українські спецслужби зазвичай не пускають в Україні виконавців, які виступають з концертами на окупованих Росією українських територіях. Тож в СБУ вже пообіцяли перевірити представницю Росії Самойлову та прийняти "виважене рішення".
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