Акція прихильників блокади "Л/ДНР" на Майдані завершилася сутичками із силовиками (фоторепортаж)

Як передає кореспондент УНІАН, в заході брали участь близько 150 людей.

Лідер Добровольчого руху ОУН Микола Коханівський запропонував учасникам піти до Адміністрації президента, а також до офісу бізнесмена Ріната Ахметова. Коханівський заявив, що треба нагадати Ахметову, що "йому не місце в Україні".

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Після цього деякі активісти пішли в напрямку одного з офісів Ахметова, де закидали камінням та піротехнічними засобами офісне приміщення на вул. Десятинній, 3-А, що за твердженням активістів ОУН, належить олігарху Рінату Ахметову.

Потім вони закидали піротехнічними засобами приміщення "Альфа-Банку" на Хрещатику.