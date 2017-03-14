Активісти ОУН закидали піротехнічними засобами приміщення "Альфа-Банку" на Хрещатику (фото, відео)

Як передає кореспондент УНІАН, скляні двері та вікна на вході в банк частково у тріщинах і частково розтрощені.

Впритул до банку активістів не допустили правоохоронці, які в шоломах і інших захисних засобах перекрили підхід до банку.

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Проїжджа частина Хрещатику зупинена, тому що на ній перебувають активісти.

Також на проїжджій частині перебувають додаткові наряди правоохоронців у повному екіпіруванні.

Водночас активісти кидають велике каміння в приміщення банку і намагаються відтіснити правоохоронців.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на Майдані Незалежності пройшло віче на підтримку блокади торгівлі з окупованими територіями Донецької та Луганської області. В заході брали участь близько 150 людей.

Лідер Добровольчого руху ОУН Микола Коханівський запропонував учасникам піти до Адміністрації президента, а також до офісу бізнесмена Ріната Ахметова. Коханівський заявив, що треба нагадати Ахметову, що «йому не місце в Україні». Після цього деякі активісти пішли в напрямку одного з офісів Ахметова, де закидали камінням та піротехнічними засобами офісне приміщення на вул. Десятинній, 3-А, що за твердженням активістів ОУН належить олігарху Рінату Ахметову.