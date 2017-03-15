У Криму тривають катування ув’язнених - ООН

Вона стверджує, що тортури і жорстоке поводження дозволяють фактичній владі півострова отримувати необхідні їй зізнання.

«В’язнів продовжують переводити в Росію, де ми задокументували відмову в медичній допомозі і щонайменше одну смерть затриманого», – зазначила Фіона Фрейзер, як повідомляє "Радіо свобода".

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«Резолюція Генеральної асамблеї ООН № 71205 стала головним документом у роботі з Кримом. У ній прописано, що півострів є тимчасово окупованою Росією територією. У цьому звіті ми стурбовані серйозними порушеннями прав людини в Криму, зокрема ставленням до затриманих осіб», – зазначила Фрейзер.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічній санкції. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».