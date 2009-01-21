Продан: споживачі платитимуть за газ 228,8 долара

Для розрахунку ціни газу для споживачів застосовуватиметься ціна в 228,8 долара за 1 тисячу кубометрів. Про це повідомив міністр палива та енергетики Юрій ПРОДАН в ефірі "5 каналу" у вівторок.

За словами міністра, споживачі протягом 2009 року платитимуть середньорічну ціну на газ у розмірі 228,8 долара за 1 тисячу кубометрів.

Відповідаючи на запитання щодо оцінки досягнутих домовленостей у газовій сфері, Ю.ПРОДАН заявив: "Це - досягнення, тому що ми маємо пільгову ціну на 2009 рік - знижку на газ в 20%".

За словами міністра, ціна на газ для України розраховуватиметься за європейською формулою.

“Це формула, яку "Газпром" використовує у своїх контрактах з європейськими країнами, але ми зробили корекцію щодо базової ціни", - цитує міністра АМІ "Новості-Україна".

Як повідомив Ю.ПРОДАН, середньорічна ціна газу для України на 2009 рік "дозволить діяльності "Нафтогаза" бути рентабельною".

Відповідаючи на запитання щодо можливого підвищення ціни на газ для споживачів у 2009 році, Ю.ПРОДАН заявив: "Я не виключаю, що зміни будуть і для населення".

За його словами, по різних категоріях можуть бути різні зміни в ціні залежно від обсягу споживання.

Ці ціни будуть розглянуті Національною комісією регулювання електроенергетики, яка врахує витрати "Нафтогазу" і ціну на газ, повідомив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня 2009 року в Москві були підписані газові контракти між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром». Зокрема, був підписаний договір купівлі-продажу газу на 2009-2019 роки.

20 січня в управлінні інформації ВАТ «Газпром» повідомили, що в першому кварталі 2009 року ціна на газ для споживачів України становитиме 360 дол. за тисячу кубометрів. Вона розрахована за загальноприйнятою європейською формулою ціни зі знижуючим коефіцієнтом 0,8 і змінюватиметься згідно з формулою щокварталу.

За словами голови "Газпрому" Олексія МІЛЛЕРА, базова ціна становитиме 450 доларів за 1 тис. куб. м газу.

У свою чергу прем`єр-міністра України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що ціна газу на кордоні РФ з Україною в 2009 році становитиме 228,8 долара за тисячу кубометрів, а вартість технологічного газу для України - 153,9 долара за тисячу кубометрів.