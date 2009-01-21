Експерти прогнозують дефіцит зерна і олійних культур у світі

Експерти прогнозують, що внаслідок світової фінансової кризи 2009-2010 маркетинговий рік закінчиться з істотним дефіцитом зернових і олійних культур у світі.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», це питання розглядалося на форумі Німецького аграрного союзу, який проходив у рамках виставки "Зелений тиждень" у Берліні.

Основну проблему експерти вбачають в обмеженому доступі агровиробників до фінансових ресурсів у багатьох азіатських країнах і країнах Центральної та Східної Європи, особливо в Україні та Росії, і, як наслідок, - різкому падінні попиту на добрива та інші ресурси, що в свою чергу призведе до зниження врожаю.

Так, приміром, виробництво пшениці в світі порівняно з 2008/09 маркетинговим роком у майбутньому МР може знизитися з 676 млн. тонн до 627 млн. тонн при стабільному споживанні. З падінням фрахтових ставок попит у традиційних країнах-імпортерах, ймовірно, зросте. Навіть консервативні припущення, що світовий попит на пшеницю залишиться в 2009/10 маркетинговому році на рівні 652 млн. тонн, пророкують зменшення загальносвітових запасів пшениці з 140 млн. тонн до 115 млн. тонн. Якщо ж додати до даних розрахунків ще й можливі погодні негаразди і протекціоністські заходи багатьох держав під час фінансової кризи, а також спекуляції на світових товарних ринках аграрної продукції, то ми зможемо стати свідками підвищення цін на деякі продукти харчування від помірних 30% до можливих 100%.

Українські агровиробники зможуть стати одними з тих, хто буде у виграші від світового підвищення цін на аграрну продукцію, переконаний президент Асоціації "Українського клубу аграрного бізнесу" Алекс ЛІССІТСА. Проте, за його словами, для відновлення прибутковості критично важливим є підвищення ефективності виробництва, адже близько 80% українських сільгоспвиробників лише на 40% використовують свої потенційні можливості.

Лише за умови різкого, але обгрунтованого скорочення всіх видів витрат, у 2009 році можна очікувати позитивних економічних результатів. На думку А.ЛІССІТСИ, це не в останню чергу пов`язано зі значним скороченням бюджетної підтримки аграріїв у 2009 році й наявними сумнівами щодо швидкого зростання підтримки в наступні роки. Таким чином, виробникам слід сподіватися виключно на свої сили, оптимізуючи діяльність, зокрема з використанням сучасних інструментів економічного моделювання.

Довідка УНІАН. Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) - неурядова бізнес-асоціація, яка об`єднує лідерів аграрного бізнесу України. Основним завданням УКАБ є всебічне представлення інтересів і відстоювання ролі приватного бізнесу агропромислового комплексу під час розробки й впровадження аграрної політики України.