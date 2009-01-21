Розпочалися зйомки останнього фільму «поттеріани»

Тестові зйомки першої частини фільму "Гарі Поттер і дари смерті" почалися. Про це повідомила актриса Ема УОТСОН, яка грає роль Герміони, на своєму офіційному сайті, передає Лента.ру.

За її словами, відбулася примірка нових костюмів, а також "формування образів" акторів. Так, самій Е.УОТСОН довелося перефарбувати волосся, щоб воно було більш "каштановими".

Вона признається, що скучила по своїх партнерах по знімальному майданчику Деніелу РЕДКЛІФФУ (грає Гарі Поттера), який з літа 2008 року живе в Нью-Йорку, де грає на Бродвеї в п`єсі "Кінь", і Руперту ГРІНТУ (грає Роберта Візлі), який був зайнятий на зйомках інших фільмів.

Перша частина фільму "Гарі Поттер і дари смерті" вийде на екрани в листопаді 2010 року. Завершальну серію глядачі побачать в 2011 році.

Нагадаємо, що влітку 2009 року відбудеться прем`єра чергової серії "поттеріани" "Гарі Поттер і принц-напівкровка".

Книга "Гарі Поттер і дари смерті" – остання в серії книг британської письменниці Джоан РОУЛІНГ про Гарі Поттера.